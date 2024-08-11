اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 08:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط عصابة دولية غسلت 100 مليون جنيه من تجارة العملة في السيارات

الأحد، 11 أغسطس 2024 07:37 م
ضبط عصابة دولية غسلت 100 مليون جنيه من تجارة العملة في السيارات أموال-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية")، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).


وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (100 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







غسيل الاموال

جرائم غسيل الاموال

الاموال العامه

اخبار الحوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة