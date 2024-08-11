ضبط عصابة دولية غسلت 100 مليون جنيه من تجارة العملة في السيارات

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وآخر له معلومات جنائية")، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بنظام "المقاصة"، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات والفيلات السكنية – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات).



وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (100 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.