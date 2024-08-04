"القابضة للكهرباء" تعلن قبول دفعة جديدة من الحاصلين علي الإعدادية للتدريب بشركاتها

كتبت رحمة رمضان

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة لعام 2023/2024 للإلتحاق بالفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام 2024/2025 بكل من:

- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة التابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء – مدرسة جلال فهمى الثانوية المتقدمة .

-مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء – مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية .

- مركز تدريب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء – مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية.

- معهد تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية .

وفيما يلي شروط الالتحاق:



ـ أن يكون الطالب حاصلاً على الإعدادية عامة / أزهرية (إنجليزي) من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية (2023/2024) (للذكور فقط) .

ـ ألا يزيد عمر الطالب في أول أكتوبر 2024 عن 18 سنة.

ـ يتم التقديم إلكترونياً على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر www.eehc.gov.eg خلال الفترة من 2024/8/11 إلى 2024/8/15 ولن يسمح بالتقديم بعد هذا الموعد على أن يتم إرفاق صورة (PDF).

- وفيما يلي المستندات المطلوبة للتقديم:

.صورة شهادة الإعدادية.

. صورة شهادة الميلاد.

. صورة بطاقة ولى الأمر.

. الحد الأدنى للقبول يكون طبقاً للمجموع الذي يحدده قطاع التعليم الفنى بكل محافظة.

ومن المقرر أن يتم عقد إختبار قدرات واجراء مقابلة شخصية وكشف طبي للطلبة المؤهلين للقبول، وإرسال بيان بأسماء الطلبة المقبولين للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة كما سيتم التواصل مع الطلبة المقبولين لإعلامهم تمهيداً لإستكمال إجراءات الإلتحاق بصفة رسمية.



