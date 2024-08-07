محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.74%

كتبت مرام محمد

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الدور الثانى لامتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسى 2023-2024م بنسبة نجاح بلغت 86.74% من إجمالى الطلاب المتقدمين.

وأوضح تقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنه حصل عدد 19039 طالب على الحد الأدنى لدرجات النجاح من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 25730 طالب.

وأشار التقرير إلى نجاح نسبة 100% من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثانى بمرحلة التعليم الاساسي للقسم المهنى، واجتياز نسبة 75% من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.