رئيس مياه الأقصر يستقبل مسئولى صناعة أغطية الصرف الصحى لدعم المشروعات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفد شركة لصناعة أغطية الصرف الصحى GRP التى تتميز بخامات عالية الجودة ومطابقة للمواصفات، كما إستقبل وفد الشركة المصرية لصناعة أغطية الصرف الصحى، لبحث دعم الشركة في مشروعاتها المختلفة بالقرى والنجوع.

وتم خلال اللقاء، عمل سيمنار وعرض منتجات الشركة للأغطية الGRB والمقاسات على سبيل المثال وليس الحصر غطاء 60 سم دائري وغطاء 60 × 60 سم مربع الخاص بمشروعات الوصلات المنزلية، مصفيات الامطار مقاسات 60 × 60 سم وايضا 40 × 60 سم ودرج السلم من مادة ال GRB . وقامت الشركة من خلال الفريق الفني الخاص بها بشرح فني وافي لكل مراحل وتفاصيل الإنتاج والجودة، كما قامت الشركة المصرية بعرض منتجاتها من أغطية الصرف الصحى عالية الجودة، والتى تتميز بتحملها للحمولات العالية

وأعربت كلتا الشركتين عن مدى استعدادها في دعم شركة مياه الأقصر في كافة مشروعاتها،كما توجها بكل الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة والحضور بقطاعات الشركة المختلفة على حسن الضيافة وحفاوة الإستقبال ومدى الدعم والتشجيع، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، إلى رؤساء المراكز والمدن بمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على نسب تنفيذ معدلات الأداء بالمشروعات، وتذليل العقبات نحوها واتخاذ إجراءات عاجلة لسرعة نهوها للارتقاء بمستوى الخدمات.

فيما تابع علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود شرق الأقصر، اليوم الأحد، برفقة مسؤولي الإشراف بالمقاولون العرب فرع البحر الأحمر، أعمال تنفيذ حفر وتركيب خط الانحدار الرئيسي لمحطة مسلم بمدينة الطود بقطر 500 ملي، 600 ملم بطول 120 متر طولي، وخط طرد محطة نجع مكي اسماعيل بمدينة الطود قطر 280 مم بولي ايثيلين عالي الكثافة إلى شبكة انحدار محطة رفع العمدة ضمن أعمال استكمال مشروع الصرف الصحي بالطود، وتم التشديد على الالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال الجاري تنفيذها.



رئيس شركة مياه الأقصر يستقبل مسئولي صناعة أغطية الصرف الصحى



لقاء مسئولي صناعة أغطية الصرف الصحى لدعم المشروعات