اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2024.. مكتب التنسيق يهيب الطلاب بسرعة التسجيل لاختبارات القدرات

الأحد، 11 أغسطس 2024 11:58 ص
تنسيق الجامعات 2024.. مكتب التنسيق يهيب الطلاب بسرعة التسجيل لاختبارات القدرات موقع التنسيق
محمد صبحى

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أهاب السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، طلاب الثانوية العامة بسرعة التسجيل لاختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، مؤكدا أنه لا إعادة لفتح باب التقدم لاختبارات القدرات أمام الطلاب مرة أخرى، مشيرا إلى أحقية طلاب الثانوية العامة بالدور الثانى وكذلك الطلاب المؤجلين التقدم لاختبارات القدرات .

 

ويغلق موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg ، غدا الإثنين استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، لإجراء اختبارات القدرات، علمًا بأن الموقع سيكون مُتاحًا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.

وكان مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، أعلن أمس السبت، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 101 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.

جدير بالذكر أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2024/2025، تشمل الآتي:

* كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف - طنطا).
* كليات التربية الرياضية (بنين وبنات).
* كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك (جامعة حلوان).
* كلية التربية الفنية (جامعة المنيا).
* كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):
☆ أولًا .. الفنون بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - جنوب الوادي - المنصورة - أسيوط - الأقصر).
☆ ثانيًا .. الفنون الجميلة عمارة بجامعات (حلوان - الإسكندرية - المنيا - المنصورة - أسيوط).







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