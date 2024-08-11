تنسيق الجامعات 2024.. إتاحة موقع التنسيق لطلاب المرحلة الأولى غدا لتسجيل الرغبات

محمد صبحى

تنطلق أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات غدا الإثنين، وتستمر حتى يوم 16 أغسطس، إذ سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات، ووفقا لما قرره مكتب التنسيق، بحيث يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أن عدد الرغبات المتاحة للطالب على موقع التنسيق الإلكترونى يبلغ 75 رغبة، وأن نظام موقع التنسيق لن يقبل حفظ بيانات الطالب قبل الانتهاء من تسجيل 75 رغبة.