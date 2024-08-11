تقديم خدمات متنوعة مجانا ضمن مبادرة "أنت الحياة" في محلة دياى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" التي تقام بقرية محلة دياى بمركز دسوق، وهي واحدة من المبادرات التي تنفذها مؤسسة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، وإسلام جبر، منسق حياة كريمة بكفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبوالسعد، وكيل مديرية الشؤون الصحية، والدكتورة ماهيتاب مجدي، نائب منسق حياة كريمة بكفرالشيخ، وممثلي الجهات المشاركة بالمبادرة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مبادرة «أنت الحياة» تُنفذ على مدار 3 أيام، حيث تلعب دورًا هامًا في تحسين مستوى المعيشة وتقديم الخدمات الضرورية لأهالي القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن مؤسسة «حياة كريمة» تقدم نموذجًا يحتذى به في تطوير وتنمية قرى الريف المصري، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات التي تعزز من تكاتف الجهود بين جميع الجهات لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة «أنت الحياة» تهدف فى كل محطاتها إلى تقديم خدمات متنوعة ومجانية لأهالي القرى، حيث تشهد فعالياتها بقرية محلة دياي مجموعة من الأنشطة والخدمات الهامة، منها تنظيم قافلة طبية شاملة بمشاركة جامعة كفرالشيخ، شملت العديد من التخصصات الطبية، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان وتحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي، كما تضمنت المبادرة ندوات توعوية في مجالات الإرشاد الزراعي والقوافل البيطرية للكشف على الحيوانات والطيور وإجراء العمليات الجراحية مجانًا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة شملت أيضًا عقد امتحانات فورية لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وتسجيل كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم على موقع وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، ومعرض ملابس بأسعار رمزية، وتقديم الدعم النفسي والإرشاد من خلال ندوات توعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأنشطة للأطفال وطبيب للاستشارات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تقديم إرشاد أسري للسيدات بمختلف الفئات، إلى جانب إصدار بطاقات الرقم القومي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتنظيم أنشطة رياضية متنوعة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وملتقى توظيفي يشمل 10 وظائف بإجمالي عدد 55 فرصة متاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة، وأخر يشمل 16 وظيفة إدارية و24 وظيفة فنية بإجمالي أكثر من 5500 فرصة بالتعاون مع مجمع عمال مصر.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وتوعوية بالتعاون مع وزارة الثقافة، موجهة لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال، وبرامج دعم وتوعية بالغرم واستقبال حالات الغارمين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وبحث حالات مستحقين زواج وحالات تمكين اقتصادي، مما يعكس تنوع وشمولية المبادرة في تلبية احتياجات أهالي القرية.

وخلال جولته تفقد محافظ كفرالشيخ، وحدة طب الأسرة بمحلة دياي، حيث اطمئن على الخدمات الطبية بوحدة الغسيل الكلوي، فضلاً عن تفقد حضان الأطفال، موجهًا بسرعة الانتهاء من تجهيزه وتشغيله، كما شملت جولته مركز شباب محلة دياي، واستمع محافظ كفرالشيخ، لشكاوى عدد من المواطنين، وأهالي محلة دياي منها "طلب استكمال مشروع الصرف الصحي المتوقف منذ عام 2008، وطلب تطوير مركز الشباب، وتشغيل حضانات الأطفال، ومكتب بريد منية جناج"، مكلفًا بسرعة إيجاد الحلول العاجلة لطلبات وشكاوى المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية، والتواصل معهم ميدانيًا، فيما أشاد المواطنين بزيارة محافظ كفرالشيخ، لقريتهم والتعرف على الخدمات المقدمة، والاستماع إلى شكاوى أهالي محلة دياي، والقرى التابعة، لمركز دسوق.



جانب من زيارة المحافظ



محافظ كفر الشيخ يتفقد المبادرة



محافظ كفر الشيخ يدون زيارته