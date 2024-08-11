اليوم السابع
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"تعليم أسوان" تعلن قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة

الأحد، 11 أغسطس 2024 11:57 ص
"تعليم أسوان" تعلن قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة المهندس محمد الرشيدى وكيل التعليم بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، قائمة أوائل محافظة أسوان من طلاب الثانوية العامة هذا العام، بشعبها "العلمية علوم - العلمية رياضيات - الشعبة الأدبية" للعام الدراسى 2024/2023.

أكد المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن نجاح أبنائهم الباهر فى الشهادة الثانوية، معتبرًا هذا النجاح والتفوق تتويج لعام كامل من العناء والمثابرة واصفًا اياهم بالجنود المجهولة التي كافحت وتحملت مشاق الحياة وضغوطها من أجل وصول أبنائهم لهذا المستوى المتميز من التفوق.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم، التهنئة كذلك لمعلمى الطلاب ومديرى مدارسهم شاكرًا جهدهم المبذول في تفوق طلابهم وحصولهم على هذه المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة والتهنئة موصولة كذلك لمديرى الإدارات التعليمية وإدارة وأقسام التعليم الثانوى بالمديرية والإدارات التعليمية.

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