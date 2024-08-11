اندلاع حريق هائل داخل محطة شركة الكهرباء بإيتاى البارود في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

اندلع حريق هائل داخل محطة كهرباء إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وبالفحص تبين نشوب النيران بأحد المحولات المغذية لمحطة الكهرباء.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق هائل داخل أحد المحولات المغذية للقرى بإيتاى البارود دون حدوث إصابات حتى الآن.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، لموقع شركة الكهرباء، وجار السيطرة على الحريق والوقوف على أسبابه وملابساته.

وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.