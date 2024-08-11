القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب أولوية البيع فى البساتين

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بتعدى بعض الأشخاص عليه وإحداث إصابته وسرقة محتويات المحل ملكه بمنطقة البساتين بالقاهرة بسبب تقديمه شكاوى ضدهم لقيامهم بإشغال الطريق وممارسة أعمال البلطجة وتعاطى المواد المخدرة.



بالفحص بناء على توجيهات اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (7) الجارى تبلغ لقسم شرطة البساتين بوجود مشاجرة بين كل من طرف أول: (شخصين "مصابان بجروح " - أحدهما شقيق صاحب المنشور)، طرف ثان: (اثنين من مالكى المحلات "مصابان بجروح ")، بسبب خلافات فيما بينهم على أولوية أماكن البيع والشراء أمام المحلات خاصتهم تطورت إلى مشاجرة نتج عنها الإصابات المنوه عنها.



بناء على توجيهات اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة تم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط طرفى المشاجرة فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.