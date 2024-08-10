7 حقائق حول مرض الهيموفيليا.. تعرف عليها

كتبت فاطمة ياسر

الهيموفيليا هو اضطراب وراثي يؤثر على قدرة الجسم لتكوين جلطات الدم ، ولكن الأشخاص المصابين يمكنهم أن يعيشوا حياة طبيعية بشرط أن يعتمدوا نظام تمرين جيدًا لتقوية العضلات حول المفاصل الرئيسية.

ومع تطور الطب والتكنولوجيا، تحسنت إدارة مشكلة النزيف خلال الفترة السابقة، ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف على أبرز التطورات والحقائق الخاصة بمرض الهيموفوليا.

- تطوير المثبطات:

إن هذه الحالة هي واحدة من أكثر المضاعفات صعوبة في علاج الهيموفيليا. حيث يصاب حوالي 25 إلى 30% من المرضى بمثبطات لعوامل التخثر المستخدمة في علاجهم، وخاصة أولئك المصابين بالهيموفيليا أ. ويمكن لهذه المثبطات أن تجعل العلاجات القياسية أقل فعالية، مما يستلزم استراتيجيات بديلة وأحيانًا علاجات أكثر كثافة.

- انتقال الفيروسات:

ورغم أن هذه العلاجات أصبحت أكثر أمانا اليوم بسبب الفحص الدقيق واستخدام المنتجات الصناعية، إلا أن خطر انتقال الفيروس لا يزال ضئيلا مع العلاجات المشتقة من البلازما. وهذا يذكرنا بأهمية اليقظة المستمرة فيما يتصل بسلامة المنتجات.

- تلف المفاصل والاعتلال المفصلي:

إن النزيف المتكرر في المفاصل، وهو مشكلة شائعة لدى المصابين بالهيموفيليا الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى تلف المفاصل والألم على المدى الطويل. ولهذا السبب فإن منع النزيف بالعلاج المنتظم أمر بالغ الأهمية، على الرغم من أن الضرر يتراكم أحيانًا بشكل طفيف بمرور الوقت.

- ردود الفعل التحسسية:

قد يعاني بعض المرضى من ردود فعل تحسسية تجاه علاجات عوامل التخثر، والتي قد تتراوح من خفيفة إلى شديدة، ويزداد هذا الخطر بشكل خاص مع بعض منتجات عامل التخثر التاسع المستخدمة في علاج الهيموفيليا ب.

- المخاطر المتعلقة بالقلب:

مع تحسن العلاجات وإطالة عمر المرضى، تصبح المخاطر الصحية الأخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر بروزًا. ومن المهم أن تأخذ خطط العلاج في الاعتبار الصحة العامة، بما في ذلك صحة القلب، خاصة أن عوامل الخطر التقليدية مثل انخفاض النشاط بسبب مشاكل المفاصل يمكن أن تساهم في ذلك.

- العلاجات الناشئة ومخاطرها:

وتوفر العلاجات الجديدة، مثل العلاج الجيني، حلولاً محتملة طويلة الأمد، ولكنها تأتي مع مجموعة خاصة بها من عدم اليقين والمخاطر، مثل ردود الفعل المناعية المحتملة أو الآثار طويلة الأمد التي لا تزال قيد الدراسة.

- المضاعفات الناجمة عن الحقن المتكرر:

قد يكون التسريب المنتظم مرهقًا ويؤثر على جودة الحياة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى أحدث علاجات نصف العمر الممتدة. وقد يكون التعامل مع هذه الحالات تحديًا عاطفيًا للعديد منهم.