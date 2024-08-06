تناول الأطعمة الغنية بـ"الكرياتين" لتعزيز إنتاج الطاقة ونمو العضلات

كتبت مروة هريدى

الكرياتين هو مركب نيتروجينى عضوى يلعب دورًا حاسمًا في إنتاج الطاقة، خاصة في التمارين عالية الكثافة وتعافى العضلات، ويمكن أن يؤدى زيادة مستويات الكرياتين إلى تعزيز الأداء البدني ودعم نمو العضلات، وفي حين أن مكملات الكرياتين هي طريقة شائعة، يمكن لبعض الأطعمة أن تعزز مستوياته في جسمك بشكل طبيعي، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وفيما يلى.. أفضل المصادر الغذائية لزيادة مستويات الكرياتين:

المصادر النباتية

في حين تحتوي المصادر النباتية على كمية أقل بكثير من الكرياتين مقارنة بالمنتجات الحيوانية، فإن بعض النباتات مثل السبانخ والكينوا تقدم كميات ضئيلة، كما أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية الأخرى ويمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن يدعم الصحة العامة.

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء هي واحدة من أغنى مصادر الكرياتين، ويحتوي لحم البقر على وجه الخصوص على حوالي 4.5 جرام من الكرياتين لكل كيلوجرام، ويمكن أن يوفر تناول قطع اللحم الأحمر الخالية من الدهون دفعة كبيرة لمستويات الكرياتين لديك ودعم نمو العضلات والطاقة.

الدواجن

تحتوي الدواجن، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي، أيضًا على الكرياتين، وإن كان بكميات أقل مقارنة باللحوم الحمراء، حيث يوفر الدجاج حوالي 3 جرام من الكرياتين لكل كيلوجرام، ويمكن أن يساهم دمج الدواجن في نظامك الغذائي في الحفاظ على مستويات الكرياتين المثلى مع توفير بروتين خالي من الدهون إضافي.

الأسماك

بعض أنواع الأسماك هي مصادر ممتازة للكرياتين، فعلى سبيل المثال، يحتوي سمك السلمون على حوالي 4.5 جرام من الكرياتين لكل كيلوجرام، ويعتبر أيضًا سمك التونة والرنجة مصادر جيدة للكرياتين، لذلك فإن تضمين الأسماك في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر فائدة مزدوجة من الكرياتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب.

البيض

على الرغم من عدم احتوائه على نسبة عالية من الكرياتين مثل اللحوم أو الأسماك، إلا أن البيض لا يزال يوفر بعض الكرياتين إلى جانب ثروة من العناصر الغذائية الأخرى، فالبيض هو إضافة رائعة لنظامك الغذائي، حيث يوفر البروتين والفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة العامة ووظيفة العضلات.

منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على كمية متواضعة من الكرياتين، وخاصة في الحليب، ورغم أنها ليست مركزة مثل اللحوم أو الأسماك، فإن تضمين منتجات الألبان في نظامك الغذائي يمكن أن يساهم في تعزيز مستويات الكرياتين لديك مع توفير الكالسيوم والبروتين.

إن تضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالكرياتين في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد بشكل طبيعي في زيادة مستويات الكرياتين لديك ودعم الأداء البدني المحسن ونمو العضلات.