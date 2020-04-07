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فكرة مبتكرة.. بريطانيون يقترحون تحويل الطائرات لغرف عناية مركزة لعلاج كورونا

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:45 ص
فكرة مبتكرة.. بريطانيون يقترحون تحويل الطائرات لغرف عناية مركزة لعلاج كورونا طائرة لرعاية مرضى كورونا
كتب محمد رضا

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قالت مجموعة من خبراء الطب والتكنولوجيا والطيران، مقرها المملكة المتحدة، إن الخطوط الجوية والمطارات والهيئات التنظيمية أعطت دعمها لخطة تحويل طائرات ركاب كبيرة إلى عنابر للعناية المركزة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا طالبت المجموعة الحكومة البريطانية بدعم خطتها وتنفيذها حتى تستطيع بريطانيا من مواجهة الأعداد المتزايدة للمصابين بالفيروس التاجى.

 

وتعتقد المجموعة، التى تطلق على نفسها اسمCaircraft ، أن الطائرات الكبيرة مثل A380s وA340s ، والتى تم إيقافها بسبب قيود السفر نتيجة تفشى الفيروسات التاجية، يمكن تجريدها وإعادة تجهيزها بأسرة ومعدات العناية المركزة فى غضون 7 إلى 10 أيام، والتى يمكن أن تتسع ما بين 100-150 سريرًا لكل طائرة اعتمادًا على حجم الطائرة وفقًا لخطط التصميم للمجموعة، وهى الآن تنتظر الدعم الحكومى للتمويل والتنسيق، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

 

من جهته، قال الخبير الاقتصادى كريس تارى، عن الاتصال بالحكومة، "لقد أجرينا محادثات مختلفة على مستويات مختلفة.. ونحن نقدر تماما مدى انشغالهم بكل شىء آخر"، مضيفًا أنها "مسألة الوصول إلى المكاتب المناسبة فى الوقت المناسب."

 

وانضم تارى إلى رجل الأعمال نيك داين، وجوناثان ساكيير، أستاذ الجراحة الزائر فى قسم نوفيلد لعلوم الجراحة بجامعة أكسفورد وآخرون فى الخطة، وقال داين، إن المجموعة تتحدث أيضًا مع الحكومة الأمريكية وكندا وألمانيا وماليزيا حول الفكرة.

 

ولم يشر داين، إلى تسمية شركات الطيران البريطانية التى لديها طائرات عريضة متوقفة تدعم الفكرة، على الرغم من ذلك يعتقد أنها تشمل الخطوط الجوية البريطانية وفيرجن أتلانتيك، بالإضافة إلى عدد من المطارات البريطانية ومنظم الطيران فى المملكة المتحدة، CAA".

 

وتستعد بريطانيا للوباء لتصل ذروته فى الأسابيع المقبلة، وتقوم ببناء مستشفيات ميدانية فى لندن وبرمنجهام ومانشستر وكارديف لدعم الخدمة الصحية الوطنية التى تديرها الدولة، وبموجب خطط Caircraft ، التى تعمل المجموعة عليها لمدة أسبوع، ستطير الطائرة أولاً إلى المكان الذى كانت هناك حاجة إليه، قبل أن يتم تركيبها، ولن يتحركوا بمجرد علاج المرضى.

 

وأضاف داين: "ما لا نريد القيام به هو أن نكون مستشفى طائرًا.. إن المسائل التنظيمية المتعلقة بذلك كبيرة جدًا"، فيما تقول المجموعة أن ميزة استخدام الطائرات هى أنها ليست فقط متحركة، وهناك الكثير منها متاح الآن، ولكن أيضًا أن أنظمة تدفق الهواء أحادية الاتجاه التى تمت تصفيتها تعكس تلك الموجودة فى غرفة العمليات، فيما امتنع داين عن التعليق على تكلفة تحويل كل طائرة.

 


كورونا فى بريطانيا

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