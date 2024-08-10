يضم 10 مدارس.. شاهد سير العمل بمجمع مدارس عمرو بن العاص ببولاق الدكرور

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، فيديو من جولة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التفقدية الأخيرة للأعمال الإنشائية لمجمع مدارس عمرو بن العاص بحي بولاق الدكرور.

وأشارت المحافظة في منشورها، إلى أن المجمع بطاقة 10 مدارس متنوعة الفئات، ويأتي تنفيذه في إطار خطة استدامة التعليم وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس وإدراج الطلاب بمدارس قريبة من محل سكنهم.

وقالت إن المجمع سوف يخدم شريحة عريضة من الطلاب، إذ تم توفير مختلف أنواع المدارس للتعليم الأساسى والابتدائي والثانوى والثانوي الصناعي، بالإضافة للمدارس الرسمي لغات والدولى والمدرسة اليابانية.

وأضافت أن المجمع يضم 10 مدارس، منها مدرستان للتعليم الأساسى وهما مدارس (عدلى منصور، خالد بن الوليد)، و3 مدارس للتعليم الثانوى وهى مدارس (الثانوية بنين، الثانوية بنات، الثانوى الصناعى)، ومدرسة للتعليم الابتدائى وهى مدرسة (المهندس شريف إسماعيل)، ومدرستان للتعليم الرسمى لغات وهما مدارس (عمرو بن العاص، الشهيد إبراهيم الرفاعى)، والمدرسة الدولية والمدرسة اليابانية بشارع المساكن.