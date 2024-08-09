محافظ الجيزة يتفقد الأعمال الإنشائية بمجمع مدارس عمرو بن العاص

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية لمجمع مدارس عمرو بن العاص بشارع المساكن، ومدرسة مجدى يعقوب بشارع الملكة بنطاق حى بولاق الدكرور، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ للتأكد من سير العمل وفقاً للجداول الموضوعة للانتهاء من الإنشاءات لضمان تسليمها ودخولهم للخدمة في المواعيد المحددة.

وأكد محافظ الجيزة، أن مجمع المدارس الجارى إنشاءه ببولاق الدكرور من شأنه دعم ملف إستدامة التعليم بالمحافظة حيث يساعد على تحقيق أهداف المحافظة في توزيع الطلاب بنطاق جغرافي قريب من محل السكن دون الحاجه الي إدراجهم بمدارس تبعد العديد من الكيلومترات عن مسكنهم الامر الذي كان يسبب عناء لأولياء الأمور مؤكدا ان مجمع المدارس سيساهم في إستيعاب أعداد كبيرة وتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس المجاورة.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر أن يخدم المجمع شريحة عريضة من الطلاب حيث تم توفير مختلف أنواع المدارس للتعليم الأساسى والإبتدائى والثانوى والثانوى الصناعى بالإضافة للمدارس الرسمي لغات والدولى والمدرسة اليابانية.

وأوضح محافظ الجيزة أن المجمع يضم 10 مدارس منها مدرستان للتعليم الأساسى وهما مدارس (عدلى منصور، خالد بن الوليد) و3 مدارس للتعليم الثانوى وهى مدارس ( الثانوية بنين، الثانوية بنات، الثانوى الصناعى) ومدرسة للتعليم الإبتدائى وهى مدرسة ( المهندس شريف إسماعيل ) ومدرستان للتعليم الرسمى لغات وهما مدارس ( عمرو بن العاص، الشهيد إبراهيم الرفاعى) والمدرسة الدولية والمدرسة اليابانية بشارع المساكن.

وشملت الجولة تفقد مدرسة مجدى يعقوب للتعليم الأساسى بشارع الملكة، والتي يجرى إنشاءهم جميعًا لخدمة أهالى بولاق الدكرور والأحياء المجاورة.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبدالحليم نائب المحافظ، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والمتابعة الميدانية ومحمود فؤاد رئيس حى بولاق الدكرور، والمهندسة عفاف عبد الحارس مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى، وأحمد هجرس مسئول شركة الكهرباء.