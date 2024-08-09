لو عايز تلغى رخصة محل تجارى أو صناعى بالجيزة.. اعرف المستندات المطلوبة

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات الواجب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لإلغاء رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة الأوراق والمستندات المطلوبة لإلغاء تراخيص المحال (تجارية/صناعية/عامة) طلب إلغاء تراخيص المحال، وذلك على النحو التالي:

في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:

- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.



في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء (أصل).

- إعلام الوراثة.

- موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).

يُذكر أن المراكز التكنولوجية، تقدم لأصحاب المحال عشرات الخدمات الهامة، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل، تجديد رخصة تشغيل محل، تعديل ترخيص محل، نقل رخصة محل، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل، تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).