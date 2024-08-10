اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أغسطس 2024 07:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

النجاح لا يعرف المستحيل.. حكاية مُسن حصل على 77.68% بالثانوية العامة فى سوهاج

السبت، 10 أغسطس 2024 07:09 م
النجاح لا يعرف المستحيل.. حكاية مُسن حصل على 77.68% بالثانوية العامة فى سوهاج حسن محمود
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مازالت مفاجآت الثانوية العامة مستمرة، حيث حصل عامل مُسن يبلغ من العمر 62 سنة بمحافظة سوهاج، على شهادة الثانوية العامة هذا العام بمجموع 77.68% القسم العلمي علوم، ليُصبح أكبر طالب سنًا في الشهادة الثانوية.

ويعمل حسن محمود ابن مركز جهينة بمحافظة سوهاج، في وظيفة كبير عمال بإدارة جهينة التعليمية، حتى خرج إلى المعاش منذ عامين.

وحصل حسن في صغره على الشهادة الابتدائية وعمل بها في وظيفة عامل، ثم التحق بالتعليم الإعدادي ليكمل دراسته، أثناء الوظيفة.

وقبل خروجه على المعاش، قرر عم حسن أن يكمل تعليمه الثانوي، حتى أتمه وحصل على الشهادة الثانوية العامة هذا العام بعد خروجه على المعاش بعامين، بمجموع 77.68% القسم العلمي علوم.
 

النتيجة
النتيجة

 

حسن محمود
حسن محمود

 







نتيجة الثانوية العامة

اخبار الثانوية العامة

سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الثانوية العامة

جهينة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة