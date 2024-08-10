النجاح لا يعرف المستحيل.. حكاية مُسن حصل على 77.68% بالثانوية العامة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

مازالت مفاجآت الثانوية العامة مستمرة، حيث حصل عامل مُسن يبلغ من العمر 62 سنة بمحافظة سوهاج، على شهادة الثانوية العامة هذا العام بمجموع 77.68% القسم العلمي علوم، ليُصبح أكبر طالب سنًا في الشهادة الثانوية.

ويعمل حسن محمود ابن مركز جهينة بمحافظة سوهاج، في وظيفة كبير عمال بإدارة جهينة التعليمية، حتى خرج إلى المعاش منذ عامين.

وحصل حسن في صغره على الشهادة الابتدائية وعمل بها في وظيفة عامل، ثم التحق بالتعليم الإعدادي ليكمل دراسته، أثناء الوظيفة.

وقبل خروجه على المعاش، قرر عم حسن أن يكمل تعليمه الثانوي، حتى أتمه وحصل على الشهادة الثانوية العامة هذا العام بعد خروجه على المعاش بعامين، بمجموع 77.68% القسم العلمي علوم.





النتيجة