مستشفى العريش تستقبل 8 مصابين فى حادث تصادم على طريق الشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

استقبلت مستشفى العريش العام 8 مصابين، تم نقلهم من موقع حادث تصادم على طريق العريش الشيخ زويد.

تلقت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء بلاغا بحادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق الشيخ زويد في اتجاه العريش. الحادث، أسفر عن إصابة 8 أشخاص دون تسجيل أي حالات وفاة.

السيارتان المتصادمتان هما سيارة تحمل رقم ط أ س 4692 سيارة أخرى تحمل رقم ج أ ل 7598، ونقلت 5 سيارات إسعاف المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

المصابون هم محمد سليمان حسن سالم(21 سنة، من السكاسكة): يعاني من سحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأحمد محمد حميد (21 سنة، من السكاسكة): يعاني من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأيمن علي محمد (30 سنة، من السكاسكة): يعاني من اشتباه كسر في أضلاع الصدر من الناحية اليمنى، اشتباه خلع في الكتف الأيسر، واضطراب في درجة الوعي.

وأحمد محمد علي (66 سنة، من الشيخ زويد): يعاني من جرح قطع في فروة الرأس بحوالي 3 سم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وملك محمد علي (15 سنة، من العريش): تعاني من اشتباه نزيف داخلي في البطن.

ومصطفى جمال علي(27 سنة، من العريش): يعاني من اشتباه كسر في الساق اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتصار عبد القادر حسن (55 سنة، من العريش): تعاني من كدمات في الصدر.

وسميرة راضي سويلم (37 سنة، من العريش): تعاني من كدمات متفرقة بالجسم.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث.



