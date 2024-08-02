وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات لمستشفى العريش لإجراء عمليات جراحية بالمجان

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيان صحفى، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأوضح مدير عام الصحة، أن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبا من أطباء الجامعات في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي والجراحة العامة والانف والاذن والتخدير وجراحة القلب والصدر وجراحة العيون وجراحة التجميل والعظام وجراحة مخ وأعصاب والأشعة وطب الأورام والأوعيه الدموية.



وأضاف أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحى بالإضافة إلى أطباء معهد القلب.



وأوضحت ميرفت عبد الجواد منسق عام القوافل الطبية أن القافله تضم تخصصات: جهاز هضمي ومناظير. جراحة عامة. جراحة تجميل. جراحه مخ واعصاب. طب الأورام. جراحه العظام. جراحةالعيون. جراحه القلب والصدر. التخدير. الأشعة. الاوعيه الدموية.