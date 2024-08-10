محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال صب الخرسانة لرفع كفاءة كوبري الهويس ببيلا

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، إنه تم بدء أعمال صب الخرسانة لكوبري الهويس بقرية إبشان بمركز بيلا، وذلك ضمن أعمال التطوير الجارية للكوبري، بعد الانتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال النهائية، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق آمنة ولتسهيل الحركة المرورية، وذلك بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية كوبرى «الهويس» بقرية إبشان بمركز بيلا الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والغربية، والذي يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بمدخل مدينة بيلا، لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري، ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل قرية إبشان والطرق البديلة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على سرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة إعلانية توضح مدة تنفيذ المشروع وتاريخ الانتهاء من الأعمال، مؤكدًا حرص المحافظة على تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أعمال الصيانة بالطريق والكويري والفواصل الحديدية وصب الخرسانة أولاً بأول، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، الذي يعد أهم كباري مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة، مشيراً إلى أن الكوبري يمثل أهمية كبيرة للمواطنين بمركز بيلا والمناطق المجاورة لتسهيل حركة المرور، وتحسين الخدمات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة أعمال تمهيد وجاهزية الطريق البديل وهو طريق «بيلا - حاذق - أبوبدوي» بدلاً من طريق «بيلا - إبشان - الكراكات» للمتجهين إلى محافظة كفر الشيخ، لحين الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير الكوبري، علي أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمة لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين، مع سرعة التنفيذ وضغط الجدول الزمني لبرنامج التنفيذ تلبية لاحتياجات المواطنين والصالح العام.