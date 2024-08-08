محافظ كفرالشيخ: تقديم 16270 جلسة غسيل كلوي للأهالي

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أنه تقديم 16270 جلسة غسيل كلوي لأهالينا بعدد من مستشفيات المحافظة خلال شهر منهم 12 جلسة طوارئ ، حيث قام فريق إدارة الكلى الصناعي بالمديرية بمتابعة هذه الجلسات بمستشفيات (فوه المركزي - سيدى سالم المركزى - الحامول المركزي)، تحت إشراف الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل مديرية الصحة، بهدف توفير خدمة الغسيل الكلوي الطارئة بمعظم وحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة، وذلك فى إطار دعم ورعاية المرضى ذوي الأمراض المزمنة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم من خلال وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة، وجهود الطاقم الطبي والفرق الطبية المدربة على أحدث طرق العناية الطبية والتمريضية لمرضى الغسيل الكلوي، فضلًا عن حملات التوعية الصحية والإرشادات الطبية للحد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث فشل كلوي.

كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالينا فى محافظة كفرالشيخ، مشددًا بحسن معاملة المواطنين.

جدير بالذكر، أنه تم دعم عدد من مستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن بماكينات الغسيل الكلوي، للتخفيف عن أهالينا من ذوي الأمراض المزمنة، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.