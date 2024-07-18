وزيرة التنمية المحلية: دعم كامل لجهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية

كتب على عبد الرحمن

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً بشأن أبرز الجهود والإنجازات التى تحققت بالمحافظات فى تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التابع للوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن محوري" الاستثمار فى الثروة البشرية" و"الاتصال والإعلام من أجل التنمية"، بهدف الحد من معدلات النمو السكانى فى المحافظات المصرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض على الدور المحوري الذي تبذله الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030 والحد من الزيادة السكانية على المستويين المركزي والمحلي ودعم جميع المبادرات الرئاسية التى تسعي لتحسين جودة الحياة للمواطنين ، حيث تعمل الوزارة على الاشتراك مع المحافظات في تحديد الهدف المطلوب تحقيقه لخفض النمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع وصياغة البرامج التي تتعاون في تحقيق هذا الهدف، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية تضم (الوضع السكاني / الوضع الاجتماعي / الخدمات / الموارد الطبيعية / المشاكل والتحديات)، مشيرة إلي أن القضية السكانية أحد أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنها ستعمل على تقديم الدعم الكامل إلى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية لتحقيق أهدافه المنشودة في كافة أنحاء الجمهورية ودوره في دعم جهود الدولة فى مواجهة الزيادة السكانية بشكل كبير لتحقيق طفرة كبيرة فى التنمية الشاملة، ودراسة الخصائص والمعايير السكانية، والتعرف على الأسباب المؤدية لزيادة عدد المواليد، والتعاون معًا لسد هذه الفجوات وتذليل التحديات، والتشارك فى تصميم سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات كمية محددة، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وحالة السكان بها.

وأشارت الدكتورة منال عوض الى إن التقرير أوضح جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة في دعم اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني من حيث تحديد المشكلات واتخاذ القرارات الملائمة لحلها وفقا لطبيعة كل قرية ومركز وحي بالمحافظة، مشيرة إلى أن التقرير رصد أبرز أنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة فى محور الإستثمار فى الثروة البشرية لضمان تحقيق الهدف الرئيسي الأول وهو" دعم دور الشباب والمراهقين فى المشاركة المجتمعية" حيث قامت الوحدة بتطوير معايير إختيار شباب متطوع للعمل بالقضية السكانية مع وحدات السكان بالمحافظة بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتضامن والمجلس القومي للسكان،وتم بالفعل اختيار 72 من الشباب من الجنسين متطوعين ومنسق مسئولية مجتمعية بالمجالس الإقليمية للسكان وفضلاً لتحقيق الهدف الرئيسي الثاني " تمكين المراهقين والشباب من الجنسين" قامت الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برفع وعي ما يقرب من 2000 من شباب الجامعة والمجلس الإقليمي للسكان بالقضية السكانية خلال تلك الفترة، كما شاركت وحدة السكان المركزية بالوزارة فى المؤتمر الثالث للشباب فى الأقصر والتي تنظمه وحدة السكان بالمحافظة مع شركاء العمل للحد من بطالة الشباب.

وفيما يتعلق بمحور الإتصال والإعلام من أجل التنمية ... أوضحت الدكتورة منال عوض ان الهدف الرئيسي الأول لتحقيق هذا المحور تركز على تحقيق التغيير الإجتماعي والإقتصادي من خلال التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية،وقد قامت وحدة السكان المركزية بالوزارة بتقديم جلسات حول مفهوم القضية السكانية والوضع الحالي للسكان فى مصر ودور الوزارة فى دعم المبادرات والوزارات لحل القضية السكانية وذلك لعدد 40 من شباب المحليات ضمن برنامج" قادة المستقبل" الذي ينفذ فى مركز التنمية المحلية بسقارة،كما قدمت الوحدة جلسات حول مفهوم القضية السكانية لـ 38 قيادة محلية ضمن برنامج " تنمية مهارات القيادات فى مجال تطوير الإدارة المحلية " بمركز سقارة، فضلاً عن تدريب 20 متدرب من وحدات السكان ومنسقيها بعدد 17 محافظة على الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية ،كما تم عقد سبعة لقاءات مرئية وسمعية ومقالات صحفية عن القضية السكانية ودور وزارة التنمية المحلية بها في وسائل الاعلام المختلفة ، ولتحقيق الهدف الرئيسي الثاني لمحور الاتصال والإعلام من أجل التنمية أشار التقرير إلي انه تم إطلاق مبادرة "تحدث معه" فى محافظات قنا والأقصر وشمال سيناء وكلفت المحافظات جميعها لإطلاقها من خلال التحدث مع فئة الرجال فى شتي القضايا التنموية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لتمكين الرجل للمشاركة داخل مجتمعه وأسرته فى اتخاذ قرار رشيد فى حياته.

وقالت وزيرة التنمية المحلية انه فيما يخص دعم محوري "الإستثمار فى الثروة البشرية" و" الإعلام والتواصل من أجل التنمية"، تم اصدار تكليفات لدعم التعاون مع الجامعات الإقليمية بالمحافظات المختلفة فى مجال عمل القوافل السكانية والعلاجية، رفع وعي وبناء القدرات الشبابية فى القضية السكانية وكيفية مواجهتها، والتوجيه بإعداد البحوث التي تساعد متخذي القرار في وضع سياسات ملائمة لحل المشكلات السكانية من خلال تعاون مثمر بين الجامعات والمحافظات ، وتوجيه جميع وحدات السكان بالقيام بمبادرات لرفع الوعي بالقضية السكانية والصحة والحقوق الإنجابية، والاستثمار فى الثروة البشرية لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق معدلات تنمية ودعم دور المرأة وتحسين مستويات التعليم والتعلم.