محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات من الطرق

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع.

وشدد بمتابعة جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة وإجراء متابعات ميدانية على مدار الـ24 ساعة لفرض الانضباط ومنع أي ممارسات عشوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وكلف الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، منبهًا على متابعة أداء شركات الجمع السكني للمخلفات والتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد.