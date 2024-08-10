مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلى مدرسة تأوي نازحين بغزة

كتب لؤى على

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عن إدانته واستنكاره الشديديْن لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين"، التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة خلال أدائهم صلاة الفجر، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وإصابة العشرات بجروح بالغة.

وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لاستهداف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنهاء هذه المأساة الإنسانية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وفتح تحقيق دولي في هذه المجزرة المروعة ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الدولي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.