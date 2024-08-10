اليوم السابع
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السبت، 10 أغسطس 2024 04:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسيرة بنابلس للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

السبت، 10 أغسطس 2024 04:18 م
مسيرة بنابلس للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مسيرة - أرشيفية
أ ش أ

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ندد مشاركون فلسطينيون في مسيرة بمدينة نابلس، اليوم السبت، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة .


نظمت المسيرة بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الوطنية والشعبية، تنديدا بجرائم الاحتلال، التي جاء آخرها صباح اليوم في استهداف مركز إيواء بمدرسة "التابعين" بقطاع غزة ، استشهد خلاله أكثر من 100 مواطن فلسطيني وأصيب المئات .


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس لجنة التنسيق الفصائلي نصر أبو جيش قوله، "إن جيش الاحتلال يرتكب الجرائم وحرب الإبادة ضد أبناء شعبنا في غزة أمام العالم الذي لا يحرك ساكنا، ويستهدف الآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ" .


وأضاف أبوجيش: "نحن بأمس الحاجة لتوحيد الصفوف وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة سياسات وانتهاكات الاحتلال"، مشددا على ضرورة تحمل العالم مسؤولياته وعدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الحق الفلسطيني وتقرير مصيره.







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إسرائيل




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