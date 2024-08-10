اليوم السابع
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مجزرة إسرائيلية فى غزة.. أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين إثر قصف مدرسة

السبت، 10 أغسطس 2024 08:41 ص
مجزرة إسرائيلية فى غزة.. أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين إثر قصف مدرسة مجازر الاحتلال في غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في فلسطين، واليوم السبت، داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ببيان اليوم السبت، إن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

وأوضح أنه من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن.

وأدان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المذبحة المروعة ، وندعو كل العالم لإدانتها، وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المذبحة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.







مجازر الاحتلال في غزة

مجازر اسرائيل في غزة

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اسرائيل

مدرسة التابعين




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