ماذا يحدث لصحتك عند استخدام زيت الطهى القديم لفترة طويلة؟

كتب حسام الشقويرى

إعادة استخدام الزيوت النباتية للطهي منتشرة على نطاق واسع في المنازل وأماكن البيع بالتجزئة، ومع ذلك، يؤدي التسخين المتكرر للزيوت النباتية إلى أكسدة الأحماض الدهنية غير المشبعة، ما يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة وسامة، على مستوى المنزل، بمجرد استخدام الزيت النباتي للقلي، يجب ترشيحه ولكن يجب تجنب استخدام نفس الزيت للقلي مرة أخرى، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

الأحماض الدهنية المتحولة

هي عبارة عن دهون يتم إنتاجها أثناء هدرجة زيوت الطهي النباتية ويؤدي استهلاك الأحماض الدهنية المتحولة إلى خلل في وظائف الأوعية الدموية، ومرض السكري، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، وتسمم الحمل، واضطرابات الجهاز العصبي والرؤية عند الرضع.

تتم هدرجة الدهون المهدرجة جزئيًا بواسطة الزيوت النباتية وتصبح الزيوت السائلة صلبة لأن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة تتحول إلى أحماض دهنية متسلسلة وأيزوميرات تسمى الأحماض الدهنية المتحولة.

التأثير على صحة الدماغ

تكوين مركبات ضارة: إن إعادة استخدام زيت الطهي، وخاصة في درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة مثل الدهون المتحولة والألدهيدات والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs). هذه المركبات ضارة بالصحة.

الإجهاد التأكسدي: يتعرض الزيت الذي يتم تسخينه بشكل متكرر للأكسدة في الجسم، والتي ترتبط بالالتهابات والأمراض المزمنة المختلفة، بما في ذلك الاضطرابات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر.

الالتهاب العصبي: يمكن أن يؤدي تناول الدهون المؤكسدة والدهون المتحولة إلى الالتهاب العصبي، وهو عامل حاسم في تطوير ضعف الإدراك والأمراض العصبية التنكسية.

ضعف الوظيفة الإدراكية: تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المتحولة ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف وضعف الأداء الإدراكي.

فقدان العناصر الغذائية: قد يؤدي إعادة استخدام الزيت إلى فقدان العناصر الغذائية المفيدة لصحة الدماغ.

استخدم زيتًا جديدًا: اختر زيتًا جديدًا لتقليل التعرض للخلطات السامة.

اختر الزيوت الصحية: استخدم الزيوت ذات نقطة دخان عالية وثبات جيد في درجات الحرارة العالية، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو