هل تنخفض قيمة زيت الزيتون الغذائية فى الموجات الحارة؟

كتبت إيناس البنا

من تتبيلات السلطة إلى الخضار المقلية، أصبح زيت الزيتون مكونًا رئيسيًا في العديد من المطابخ في جميع أنحاء العالم، خاصة لأولئك الذين يتبعون حمية الكيتو، غالبًا ما يتم استخدامه على مدار السنة، ومع ذلك ، على الرغم من سمعته كزيت صحي ، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة باستخدام زيت الزيتون ، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.

تأثير زيت الزيتون على الجسم

وفقا لموقع " onlymyhealth"، زيت الزيتون غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والمعروفة بفوائدها الصحية المحتملة ، مثل تقليل الالتهاب وتحسين صحة القلب، من أن طبيعة زيت الزيتون ، إلى جانب تأثيره الحراري ، يمكن أن تؤدي إلى مخاطر معينة ، لا سيما في الظروف المناخية الدافئة.

1) انخفاض القيمة الغذائية

تكمن إحدى المخاطر الأساسية لاستخدام زيت الزيتون في الصيف في احتمال انخفاض القيمة الغذائية، زيت الزيتون حساس للحرارة والضوء ، وعند تعرضه لهذه العناصر يمكن أن تتدهور تركيبته الغذائية، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة في الصيف إلى تسريع تكسير مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في زيت الزيتون ، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى التغذية.

2) زيادة الأكسدة

زيت الزيتون يحتوي على دهون غير مشبعة معرضة للأكسدة، عند تعرضها للحرارة والهواء ، يمكن أن تتسرب هذه الدهون ، مما يؤدي إلى تكوين مركبات ضارة، درجات الحرارة المرتفعة في الصيف يمكن أن تسرع عملية الأكسدة ، مما يجعل الزيت أقل ملاءمة للاستهلاك.

3) زيادة الوزن

في حين أن زيت الزيتون يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي عند تناوله باعتدال ، فإن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، زيت الزيتون كثيف السعرات الحرارية ، ويوفر حوالي 120 سعرة حرارية لكل ملعقة طعام، من المهم أن تضع في اعتبارك أحجام الحصص ، خاصة خلال فصل الصيف عندما تكون الضمادات الزيتية والمخللات أكثر انتشارًا.