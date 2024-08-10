لماذا رفض الطبيب تجميد بويضات هيدى كرم فى وصفة سحرية؟ 3 معلومات طبية

كتبت فاطمة ياسر

ناقش مسلسل الخلطة السحرية الذي يعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فكرة تجميد البويضات التي سعت للقيام بها الفنانة هيدي كرم، التي ترغب في الإنجاب، وفقًا لدورها فى المسلسل، ولكن الطبيب الخاص بها أكد لها عدم قدرتها على الحمل، لذا فى هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن تجميد البويضات.

ما تقنية تجميد البويضات؟

أكد الدكتور أحمد راشد، استشاري طب النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، أن تجميد البويضات إجراء طبي يتم من خلال سحب البويضات والاحتفاظ بها لفترة 10 سنوات في البنوك الخاصة بحفظها، تعتمد على درجات حرارة معينة، والهدف الحفاظ على جودتها للمساعدة علي الحمل في المستقبل.

طرق التحضير لتجميد البويضات

هناك العديد من الطرق التي يتم من خلالها التحضير لتجميد البويضات، وهي:

- القيام ببعض الفحوصات الطبية اللازمة كصورة الدم والسونار علي البطن والحوض.

- تناول الأدوية التي تقوم بتحفيز نمو البويضات وزيادة عددها.

- من أهم النصائح التي يجب القيام بها هي الاهتمام بنوعية الطعام المتناول حيث يجب أن يكون غني بالفيتامينات والمعادن.

أسباب اللجوء لتجميد البويضات ومتي يرفضها الطبيب؟

أكد استشاري النساء والتوليد، أن بعض النساء يرغبن في اللجوء لتقنية تجميد البويضات للحمل في أي وقت يرغبن فيه وهناك بعض الأسباب الأخرى، ومنها:

- أمراض مزمنة

النساء اللاتي يعانين من ارتفاع نسبة ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكر عليهن اللجوء إلى عملية تجميد البويضات حتي تستقر حالتهن الصحية.

- مريضات السرطان

خضوع النساء للعلاج الكيميائي بسبب الإصابة بالسرطان تتسبب في انخفاض جوة البويضات، أو عدم إفرازها بالشكل الذي يمكن التخصيب من خلاله، ولذا تجميد البويضات يعد الحل الأمثل للإنجاب بعد الشفاء والخضوع لبروتوكولات العلاج المختلفة.

- سن اليأس

يعد اقتراب سن اليأس من أهم العوامل المرهقة نفسيا في حياة النساء، لأن مخزون المبيض يبدأ في العد التنازلي، ويتم من خلال إنقاص نسبته عدم القدرة علي الإنجاب، بسبب عدم توفير بويضات يمكن تخصيبها.

وأكد استشاري النساء والتوليد، أن تقنية تجميد البويضات تعد حلاً رائعًا للنساء اللاتي يواجهن مشاكل في الحمل، حيث تعزز من فرصة التخطيط في المستقبل للحمل وبشكل صحي.

