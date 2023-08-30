لماذا يعانى بعض الأزواج من فشل عمليات الحقن المجهري؟ أطباء يوضحون

كتبت فاطمة ياسر

كشف أطباء عن أسباب الحقن المجهري المتكرر واقترحوا حلولاً للأزواج، وذلك وفقا لموقع "hindustantimes"، حيث أوضحت الدكتورة آشا فيجاي، طبيبة أمراض النساء والمدير الطبي في GarbhaGudi IVF، عوامل فشل الحقن المجهرى المتكرر ، ومنها:



-العمر : مع تقدم المرأة في العمر، تتدهور وظيفة المبيضين وتنخفض جودة كمية البويضات، وتصبح جودة الجنين وإمكانية الزرع أقل بكثير.

أما عند الرجال عند التقدم في العمر يزداد تلف الحيوانات المنوية مع تقدم العمر، ويصبح تلف الأجنة أكثر عندما يتجاوز عمر الرجل 40-45 سنة، إذا قيل أن عمر المرأة 35 عامًا والرجل أكبر من 40 عامًا، فهناك احتمال فشل الزرع بسبب مشاكل الأجنة الناتجة عن تقدم العمر.



-التاريخ المرضي: إذا كانت المرأة تعاني من أمراض مزمنة أو لها تاريخ من العمليات الجراحية المتكررة، فهي عرضة لفشل التلقيح الاصطناعي، فيجب على الأطباء تحليل المشكلة وعلاج السبب. فيما يلي بعض العوامل الأخرى - -تكرار عملية إزالة الأورام الليفية في الرحم.

-التهاب بطانة الرحم المتكرر.

-العمليات الجراحية المتكررة على المبيضين.

-التشوهات الخلقية في الرحم .

ووفقًا للدكتور بي راميش، المدير الطبي ورئيس جراحي أمراض النساء بالمنظار في مستشفى ألتيوس في الهند ، أنه يتم تجميع أسباب فشل الزرع المتكرر في 3 فئات:

-انخفاض تقبل بطانة الرحم ، ويمكن أن يكون بسبب الأورام العضلية، ورم بطانة الرحم، بطانة الرحم الرقيقة، التهاب بطانة الرحم، ومتلازمة تكيس المبايض.

-نمو الجنين ذو حالة غير صحية والأجنة ذات الجودة الرديئة، والتشوهات الوراثية.

-وهناك عوامل متعددة اخري مشاكل في قناة فالوب، والشيخوخة، ومرض السكري، ووجود مشاكل في الحيوانات المنوية.

وأخيرا حث التقرير علي ضرورة زيارة أخصائي الخصوبة، والبدء في التحقيق في سبب الفشل المتكرر وحلها .