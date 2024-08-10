قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف لمدة 3 ساعات اليوم.. تفاصيل

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء، أنه تقرر فصل التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات عن عدد من المناطق بمدينة بني سويف، وتشمل (المنطقة خلف خاتم المرسلين، شارع عبد السلام عارف، منطقة مركز المؤتمرات، الآثار، جزء من منطقة مستشفى التأمين الصحي)، وذلك اليوم السبت، اعتبارا من الساعة 8 وحتى الـــ 11 صباحاً، لعمل صيانة بمغذيات خاتم المرسلين والإيمان.

وتقدم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.