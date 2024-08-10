سماء الأقصر تشهد تحليق 1150 سائحا على متن 55 رحلة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد حركة البالون الطائر في البر الغربى بمحافظة الأقصر، إقبالا مميزا من السائحين القادمين من حول العالم للاستمتاع بالسياحة والآثار والطبيعة الساحرة في شرق وغرب محافظة الأقصر، حيث حلقت على مدار 48 ساعة حوالى 55 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1150 سائحا وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع.

وتحصل شركات البالون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وذلك تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

جدير بالذكر، أنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



رحلات البالون الطائر



تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر