اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أغسطس 2024 10:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

سماء الأقصر تشهد تحليق 1150 سائحا على متن 55 رحلة

السبت، 10 أغسطس 2024 10:03 ص
سماء الأقصر تشهد تحليق 1150 سائحا على متن 55 رحلة البالون الطائر في الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد حركة البالون الطائر في البر الغربى بمحافظة الأقصر، إقبالا مميزا من السائحين القادمين من حول العالم للاستمتاع بالسياحة والآثار والطبيعة الساحرة في شرق وغرب محافظة الأقصر، حيث حلقت على مدار 48 ساعة حوالى 55 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1150 سائحا وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع.

وتحصل شركات البالون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات، ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وذلك تحت إشراف الملاح زكريا عبد العظيم مدير أرض مطار البالون بالأقصر.

ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 مترا بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

جدير بالذكر، أنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

تحليق 1150 سائح من حول العالم على متن 55 رحلة
رحلات البالون الطائر

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 1150 سائح على متن 55 رحلة بالون
تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر 

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 1150 سائح من حول العالم
جانب من رحلات البالون الطائر 

 







الاقصر

البالون الطائر

اخبار اليوم

رحلات البالون بالاقصر

اخبار الاقصر

تحليق رحلات البالون

اخبار المحافظات

مطار البالون بالاقصر




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة