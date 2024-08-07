صورة اليوم.. أمريكيون يرتدون الجلباب الصعيدى فى رحلات البالون بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد مبهج ومميز لعشق السياح الأجانب للتراث الصعيدى، أقدم عدد من الشباب الأمريكان على ارتداء الجلابيب الصعيدية خلال استقلال رحلات البالون الطائر فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بالصباح الساحر فى السماء وبين الخضرة والمعالم الأثرية غربًا.

ومن جانبه يقول خالد سليمان أحد شباب العاملين بقطاع البالون الطائر، إنه خلال إحدى رحلات البالون الطائر استقبلوا فوج أمريكى الجنسية من الشباب وهم يرتدون بكل سعادة وبهجة الجلباب الصعيدى البيضاء التى قاموا بشرائها من السوق السياحى خلال جولتهم ليلة التوجه لرحلة البالون الطائر، معبرين عن سعادتهم بإرتداء ذلك الزى الصعيدى المريح لهم فى حرارة الطقس نهارًا.

ويضيف خالد سليمان لـ"اليوم السابع"، إنه لدى زيارات السياح للأقصر يحجز الجميع رحلات البالون الطائر، والتى يبدأ منها يومه السعيد من قلب مطار البالون الطائر فجرًا بالتوجه عبر المراكب النيلية للبر الغربى للإستمتاع بالتحليق فى أعلى نقطة بالسماء، حيث تحصل الشركات فجرًا على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، موضحًا إنه قبل التحليق صباحًا يتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

وتبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجرًا، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تمامًا.