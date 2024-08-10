اليوم السابع
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خارجية روسيا: لا معلومات حول وجود لمواطنينا على متن الطائرة المحطمة بالبرازيل

السبت، 10 أغسطس 2024 04:00 ص
خارجية روسيا: لا معلومات حول وجود لمواطنينا على متن الطائرة المحطمة بالبرازيل المتحدثة باسم الخارجية الروسية
أحمد علوى

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أكد مركز الطوارئ التابع للخارجية الروسية عدم وجود أي معلومات عن مواطنين روس على متن الطائرة التي تحطمت في البرازيل يوم الجمعة.

وقال المركز في منشور على "تلجرام": "حسب معلومات القنصلية العامة الروسية، فإنه لم تصل أي بيانات عن وجود مواطني روسيا على متن الطائرة من السلطات المحلية".

يذكر أن طائرة "ATR-72" التابعة لشركة Voepass للخطوط الجوية، التي كانت تنفذ رحلة من مدينة كاسكافيل بولاية بارانا بجنوب البرازيل إلى مدينة ساو باولو، تحطمت يوم الجمعة في مدينة فينييدو القريبة من ساو باولو.

وكان على متن الطائرة 62 شخصا، بمن فيهم 58 راكبا. وتم تأكيد مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة.







روسيا

الخارجية الروسية

تحطم طائرة فى البرازيل




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