خارجية روسيا: لا معلومات حول وجود لمواطنينا على متن الطائرة المحطمة بالبرازيل

أحمد علوى

أكد مركز الطوارئ التابع للخارجية الروسية عدم وجود أي معلومات عن مواطنين روس على متن الطائرة التي تحطمت في البرازيل يوم الجمعة.

وقال المركز في منشور على "تلجرام": "حسب معلومات القنصلية العامة الروسية، فإنه لم تصل أي بيانات عن وجود مواطني روسيا على متن الطائرة من السلطات المحلية".

يذكر أن طائرة "ATR-72" التابعة لشركة Voepass للخطوط الجوية، التي كانت تنفذ رحلة من مدينة كاسكافيل بولاية بارانا بجنوب البرازيل إلى مدينة ساو باولو، تحطمت يوم الجمعة في مدينة فينييدو القريبة من ساو باولو.

وكان على متن الطائرة 62 شخصا، بمن فيهم 58 راكبا. وتم تأكيد مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة.