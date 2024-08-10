جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترف بارتكاب مجزرة مدرسة التابعين فى غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب مجزرة في حق الفلسطينيين فجر اليوم السبت، في قطاع غزة، حيث أعلن أنه "أغارت طائرة بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مدرسة التابعين التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن "عناصر حماس اتخذت مقر مدرسة التابعين، للاختباء وللترويج لاعتداءات مختلفة ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".

وأوضح أنه تم استخدام ذخيرة مخصصة لنوع الغارة واستخدام الصور الجوية والمعلومات الاستخبارية الأخرى.