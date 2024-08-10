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تنسيق الجامعات 2024.. خريطة معامل التنسيق بجامعة القاهرة لتسجيل الرغبات

السبت، 10 أغسطس 2024 09:18 ص
تنسيق الجامعات 2024.. خريطة معامل التنسيق بجامعة القاهرة لتسجيل الرغبات جامعة القاهرة
محمد صبحى

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أعلنت جامعة القاهرة استكمال استعدادات معاملها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاستعداد مبكرًا حيث تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ مؤكدًا أنه تم وضع خطة هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل وخارجها لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة، أن معامل الكليات معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أحدث أجهزة حاسب آلي مزودة بالإنترنت وطابعات لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، كما يتواجد بمعامل التنسيق موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل( 12 أغسطس) وحتى يوم الجمعة ( 16 أغسطس) وذلك وفقًا للحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة "الدور الأول" 2024.







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