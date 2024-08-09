اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2024.. 4 قواعد هامة يجب مراعاتها عند تسجيل الرغبات بالموقع

الجمعة، 09 أغسطس 2024 02:05 م
تنسيق الجامعات 2024.. 4 قواعد هامة يجب مراعاتها عند تسجيل الرغبات بالموقع موقع التنسيق
محمد صبحى

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أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، عن عدد من القواعد التى يجب على طلاب الثانوية العامة فى تنسيق المرحلة الأولى مراعاتها أثناء تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى وهى:-

1-  يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

2- ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

3- يجب الحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي.

4-  ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة التعليم العالى.

وتنطلق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بفتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.

وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.







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