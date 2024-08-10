تقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة بقرية أبو شوشة فى قنا

قنا - صابر سعيد

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بوحدة طب الأسرة بقرية أبو شوشة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة ضمن المبادرة، والتي تشمل صحة المرأة، والاعتلال الكلوي، والكشف عن الأمراض المزمنة، وصحة الأم والجنين، موجها بتقديم الخدمة الطبية اللائقة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تضافر الجهود والتنسيق الكامل فيما بين الأطقم الطبية، وتكثيف جهود التوعية للمواطنين للاستفادة من الخدمات الصحية التى تقدمها الحملة والترويج لكافة المبادرات الصحية لتصل إلى أكبر عدد من المستفيدين، رافقه الدكتور علي نور الدين تمام، مدير عام الإدارة الصحية بأبوتشت، وخالد بهيج، رئيس مركز ومدينة أبو تشت.

يأتي ذلك فى إطار تكليف الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير عمل الفرق الطبية بمبادرة 100 يوم صحة.



واطمأن نائب محافظ قنا، علي انتظام العمل وتواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة، ومناظرة المواطنين المتواجدين لتلقي الخدمة الطبية، ومعرفة مدى رضاهم عن تقديمها، كما تابع اعمال فرق التوعية والتثقيف الصحي، مؤكدا ضرورة تكثيف الندوات التوعوية لكافة المواطنين علي الخدمات المقدمة بالمبادرة.