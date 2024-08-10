اليوم السابع
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السبت، 10 أغسطس 2024 03:42 م
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تحول كبير.. استطلاع: كامالا هاريس تتقدم على ترامب فى 3 ولايات رئيسية

السبت، 10 أغسطس 2024 03:40 م
تحول كبير.. استطلاع: كامالا هاريس تتقدم على ترامب فى 3 ولايات رئيسية كامالا هاريس وترامب
كتبت ـ رباب فتحى

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كشف أحدث استطلاع للرأى أجرته صحيفة نيويورك تايمز ومؤسسة سيينا، أن نائبة الرئيس الأمريكي  كامالا هاريس،  تقدمت على خصمها الجمهورى دونالد ترامب فى ثلاث ولايات رئيسية.

واعتبرت الصحيفة أن استطلاعات الرأي الجديدة التي أجريت في ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا هذا الأسبوع تعد أحدث مؤشر على الانعكاس الدراماتيكي في التأييد للحزب الديمقراطي منذ تخلى الرئيس جو بايدن عن مساعيه لإعادة انتخابه.

ومن ناحية أخرى، واصل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب حملته الانتخابية وشن هجمات ضد خصمه الديمقراطى الجديد، نائبة الرئيس كامالا هاريس، وكشف عن تكتيك جديد في تجمع جماهيري في بوزيمان، مونتانا، ليلة الجمعة، يعتمد على مهاجمتها عن طريق استخدام كلماتها ضدها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن ترامب قاطع نمطه المعتاد من الخطاب الطويل والمستطرد، حيث عرض مقطعين فيديو مجمعين لتصريحات سابقة لهاريس والتي تأمل حملته أن تصورها على أنها ليبرالية وغير كفؤة بشكل مفرط.

واستند الفيديو الأول إلى تصريحات أدلت بها هاريس خلال الحملة الرئاسية لعام 2020، عندما اتجهت إلى اليسار ودعمت الأفكار التقدمية بشأن إصلاح العدالة الجنائية. وكان الفيديو الثاني عبارة عن مونتاج لمقابلات وخطب استخدمتها حملة ترامب للسخرية من أسلوب حديثها وإهانة ذكائها.







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