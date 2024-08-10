المونوريل يمر أسفل قطار العاصمة.. ووزارة النقل تنفى هدم جزء من المشروع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

واصلت وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق التصدى للشائعات التى يتم يتداولها بشأن مشروعات الهيئة المختلفة حيث أصدرت الهيئة بيانا إعلاميا اليوم مدعم بتصوير جوي، لقطار المونوريل خلال تجارب التشغيل التجريبى التى يتم تنفيذها حاليا من مركز السيطرة والتحكم بالعاصمة حتى محطة الفنون والثقافة وذلك عند عبور القطار لنقطة التقاء مشروعى مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائى الخفيف LRT فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك فى رد عملى على ما تم نشره من ادعاءات واكاذيب عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص هدم جزء من احد مشروعى مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائى الخفيف (السلام – العاصمة الادارية) وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما فى العاصمة الإدارية الجديدة حيث ادعى الخبر وقوع المشروعين فى مستوى واحد.

وأشار بيان الهيئة إلى أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تهدف إلى تضليل الرأى العام وإثارة البلبلة، وأن كافة المشروعات يتم تنفيذها طبقا لأعلى المواصفات العالمية مع مراعاة كافة مسارات المشروعات الاخرى سواء القائمة أو الجارى تنفيذها والمخططة ويتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة بشأنها فعلى سبيل المثال فقد تم تنفيذ عدد من كبارى السيارات بعد تنفيذ مشروع المونوريل.

كما انه قد روعى أثناء تصميم المسارات للمشروعين نواحى واعتبارات هندسية وفنية فى ضوء نتائج دراسات النقل التى يتم اعدادها لتدقيق مسار المشروع.

وقد تم تحديد نقاط التقاطع بمنتهى الدقة طبقاً للمواصفات العالمية وكذا تحديد المسافة الرأسية بين سكتى القطار الكهربائى الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل (منسوب كمرات المونوريل...، منسوب مسار القطار الكهربائى الخفيف...) مع الأخذ فى الاعتبار متطلبات التشغيل والأمان حسب المواصفات العالمية



و أهابت الهيئة القومية للأنفاق بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التى يقصد منها اثارة البليلة وتضليل الرأى العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.



قطار المونوريل



المونوريل يمر أسفل قطار العاصمة



المونوريل