الملك تشارلز الثالث يثنى على تصدى قوات بلاده لـ"العدوان والإجرام"

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قال قصر باكنجهام، إن الملك تشارلز الثالث "أعجب كثيرا" بـ "الأمثلة العديدة لروح المجتمع التي تصدت للعدوان والإجرام من عدد قليل" خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز"عن متحدث باسم الملك، لم تُشرْ إلى اسمه، قوله إن الملك أجرى مكالمات طوال الأسبوع بشأن "الفوضى التي شهدتها جميع أنحاء المملكة المتحدة"، مضيفاً أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اليوم، بالإضافة إلى مكالمة مشتركة مع رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية.



وأوضح المتحدث باسم الملك، حسب "سكاي نيوز" الإنجليزية، أنه "في هذه المكالمات، تم إطلاع الملك على الوضع الحالي ، وأعرب عن شكره العميق للشرطة وخدمات الطوارئ على كل ما يفعلونه لاستعادة السلام في تلك المناطق التي تأثرت بالاضطرابات العنيفة".



وأضاف المتحدث "بالإضافة إلى ذلك، أعرب الملك عن تشجيعه الكبير للأمثلة العديدة لروح المجتمع التي واجهت العدوان والإجرام من جانب عدد قليل من الناس بتعاطف وصمود الكثيرين".



وعبّر الملك عن أمله، حسب المتحدث، "في أن تستمر القيم المشتركة للاحترام المتبادل والتفاهم في تعزيز وتوحيد الأمة".