اليوم السابع
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قصر باكنجهام يفتح أبوابه أمام الجمهور.. جولة بالجناح الشرقي بعد تجديده "صور"

الإثنين، 15 يوليو 2024 02:05 م
قصر باكنجهام يفتح أبوابه أمام الجمهور.. جولة بالجناح الشرقي بعد تجديده "صور" قصر باكنجهام بعد التجديد
كتبت ريهام عبد الله

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فتح قصر باكنجهام أبواب غرف لم يسبق رؤيتها من قبل، للجمهور، وسيتمكن الزوار من إلقاء نظرة داخل الجناح الشرقي للقصر بعد عدة سنوات من أعمال التجديد، والأجزاء التي ستكون مفتوحة للجمهور خضعت لتجديدات لمدة خمس سنوات، وفقًا لما نشرته صحيفة "سكاي نيوز" البريطانية.

ومن جهتها، كشفت صحيفة "سى إن إن" عربية، أن قصر باكنجهام سيفتح غرفة الشرفة الملكية الشهيرة، حيث يجتمع الملك تشارلز إلى جانب أفراد العائلة الملكية البريطانية خلال المناسبات الخاصة، وسيتم فتحها للجمهور، لأول مرة.

الجناح الشرقى بقصر باكنجهام الذى سيكون متاح للجمهور
الجناح الشرقى بقصر باكنجهام الذى سيكون متاح للجمهور

ولن يتمكن الزوار من الخروج إلى الشرفة نفسها، لذا سيكون عليهم الاكتفاء بإلقاء نظرة خاطفة عبر الستائر، ومن المقرر أن تكون الجولة مدتها 45 دقيقة، وتستمر ما بين 15 يوليو إلى 31 أغسطس، وسعرها 75 جنيه إسترليني بما يعادل قرابة 97 دولار.

وهذه الجولات، تأتى بعد أكثر من خمس سنوات من أعمال التجديد في الجناح الشرقي للقصر الملكى، التي تهدف إلى الحفاظ على المبنى التاريخي وتحسين الوصول إليه للأجيال القادمة، وفقًا لما ذكره صندوق المجموعة الملكية.

وأوضحت مؤسسة صندوق المجموعة الملكية عبر موقعها الإلكتروني: "كن من أوائل الزوار الذين يستمتعون بجولة إرشادية حصرية لأبرز معالم الجناح الشرقي لقصر باكنجهام".

أعمال التجديد فى قصر باكنجهام
أعمال التجديد فى قصر باكنجهام
 
أعمال التجديد في الجناح الشرقى بقصر باكنجهام
أعمال التجديد في الجناح الشرقى بقصر باكنجهام
 






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