اليوم السابع
Ads
السبت، 10 أغسطس 2024 04:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

اكشف واتعالج مجانا.. تعرف على خدمات مبادرة 100 يوم صحة فى البحيرة

السبت، 10 أغسطس 2024 03:00 ص
اكشف واتعالج مجانا.. تعرف على خدمات مبادرة 100 يوم صحة فى البحيرة 100 يوم صحة
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تكثف مديرية الصحة بالبحيرة، من جهودها لتنفيذ فعاليات "مبادرة 100 يوم صحة"، والتى أطلقتها وزارة الصحة للعام الثاني على التوالي بكافة مراكز المحافظة.

وتشمل فعاليات المبادرة الصحية الجديدة تقديم خدمات الفحص المبكر عن السكري والاعتلال الكلوي، وخدمات وحدات الرعاية الصحية الأولية، وطب الأسرة، وخدمات القوافل العلاجية، والتوعية والتثقيف الصحي، بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة.

من جانبه، أكد الدكتور احمد السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هذه المبادرة تأتى  فى إطار المبادارات المختلفة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه يتم تنفيذ فعاليات المبادرة من خلال فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية وأخرى متحركة "من خلال 235 وحدة دمج كفريق ثابت، و40 فريقا متحركا صباحي ومسائي" مع توافر كافة مستلزمات التشغيل والواقيات الشخصية, بالإضافة إلى تكثيف جميع الخدمات العلاجيه والوقائية.

 







مبادرة 100 يوم صحة

صحة البحيرة

محافظة البحيرة

وزارة الصحة بالبحيرة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة