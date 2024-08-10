اليوم السابع
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إزالة 10 حالات تعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ23 فى قنا

السبت، 10 أغسطس 2024 03:41 م
إزالة 10 حالات تعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ23 فى قنا إزالة التعديات على الأراضى - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم السبت، حملة إزالة ضمن الموجة 23 بقرية المحروسة، بناءً على توجيهات خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدى لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها.


قال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدي بمساحة 1590 متر عبارة عن أسوار ومباني وأعمدة خرسانية.

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة، والتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات.


 







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