سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

لمرضى السكرى..كيف تستخدم القرفة لضبط نسبة السكر فى الدم؟

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:30 م
لمرضى السكرى..كيف تستخدم القرفة لضبط نسبة السكر فى الدم؟ القرفة
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 القرفة من أفضل التوابل ذات الفوائد والقيمة الصحية العالية، خاصة أنها تستخدم لضبط نسبة السكر فى الدم وفقا للأبحاث والدراسات العلمية، بحسب ما ذكر موقع step to health

نظرًا للكمية العالية من العناصر الغذائية والمكونات النشطة فى القرفة، يمكن استخدامها للمساعدة في التحكم في مستويات الجلوكوز في دم مرضى السكري.

82109large

أثبتت دراسة نشرت في عام 2003 أن ما بين 1-6 جرام من القرفة في النظام الغذائي اليومي لمرضى السكر يمكن أن يقلل من عوامل  الخطرالمرتبطة بمرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

1/2 إلى 1 ملعقة صغيرة من القرفة كل يوم تكفي لتلقي فوائدها، ويمكن إضافتها إلى المشروبات والحلويات.

شاى القرفة يساعد على ضبط نسبة السكر وطريقة اعداده:

المقادير:
 

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

1 كوب ماء

الطريقة:
 

أولاً ، اسكب القرفة المطحونة في كوب من الماء المغلي وقم بتغطيتها

ثم اتركها لمدة 5-10 دقائق وقم بتصفية القرفة المطحونة.

اشربه على معدة فارغة في الصباح وكرره في فترة ما بعد الظهر.

 


القرفة

فوائد القرفة

مرض السكر

مشاكل مرض السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة