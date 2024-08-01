9 عادات صباحية لتعزيز مستوى الذكاء لدى الأطفال

كتبت إيناس البنا

بدء اليوم بأنشطة منتجة ومحفزة يمكن أن يعزز بشكل كبير من القدرات الإدراكية للطفل وذكائه بشكل عام، تعزيز الذكاء لدى الأطفال يعزز مهاراتهم في حل المشكلات والأداء الأكاديمي والقدرات الإدراكية، مما يضع أساسًا قويًا للنجاح المستقبلي والتنمية الشاملة. كما أنه يعزز الفضول والتعلم مدى الحياة.

9 عادات صباحية لتعزيز الذكاء لدى الأطفال

وفقا لموقع هيلث سايد نعرض أبرز العادات الصباحية التي يمكنها أن تساعد في تنمية ذكاء طفلك ودعم نموه.

1. وجبة إفطار صحية

تناول وجبة إفطار مغذية يمد الدماغ بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة لأداء وظائفه الإدراكية على النحو الأمثل، اختر الحبوب الكاملة والفواكه والبروتينات لبدء يوم طفلك بالطاقة والتركيز.

2. ممارسة الرياضة في الصباح

ممارسة النشاط البدني في الصباح يزيد من تدفق الدم إلى المخ، مما يعزز التركيز واليقظة العقلية، شجع طفلك على المشاركة في أنشطة مثل الركض أو التمدد أو ممارسة الرياضة.

3. اقرأوا معًا

قضاء الوقت في القراءة معًا يحسن من المفردات والفهم والمهارات المعرفية، اختر الكتب المناسبة للعمر واجعل القراءة جزءًا ممتعًا وتفاعليًا من روتين الصباح.

4. ممارسة اليقظة الذهنية

يمكن أن تساعد تمارين اليقظة الذهنية القصيرة، مثل التنفس العميق أو التأمل، الأطفال على إدارة التوتر وتحسين التركيز، أدرج بضع دقائق من اليقظة الذهنية في روتين الصباح.

5. حدد أهدافًا لليوم

شجع طفلك على تحديد أهداف بسيطة وقابلة للتحقيق لليوم، تساعد هذه الممارسة على تطوير مهارات التخطيط وتوفر له إحساسًا بالهدف والاتجاه.

6. الألغاز أو الألعاب المحفزة

أشرك طفلك في حل الألغاز أو الألعاب التعليمية التي تحفز العقل. فالأنشطة مثل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو أو ألعاب الذاكرة تحفز مهارات حل المشكلات والتطور المعرفي.

7. حدد وقت استخدام الشاشة

قلل من وقت استخدام الشاشات في الصباح لتجنب التشتيت وتشجيع الأنشطة الأكثر إنتاجية. حدد حدودًا واضحة لاستخدام التلفزيون والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية قبل المدرسة.

8. تشجيع الأنشطة الإبداعية

دمج الأنشطة الإبداعية مثل الرسم أو الكتابة أو الحرف اليدوية في روتين الصباح. تعمل هذه الأنشطة على تعزيز الخيال والقدرة على حل المشكلات.

9. تعزيز التواصل المفتوح

ابدأ يومك بحوار إيجابي ومنفتح، وشجع طفلك على مشاركة أفكاره ومشاعره، مما يدعم الذكاء العاطفي ويعزز مهارات التواصل .