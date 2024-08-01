5 خرافات ارتبطت بالرضاعة الطبيعية وحقائق يجب معرفتها

كتبت إيناس البنا

الرضاعة الطبيعية هي جانب طبيعي وحيوي لصحة الرضيع ورفاهية الأم، ومع ذلك غالبًا ما تكون محاطة بالعديد من الأساطير والمفاهيم الخاطئة، وفى الأسبوع العالمي للتوعية بها نلقى الضوء على أبرز الخرافات التي ارتبطت بالرضاعة الطبيعية، وتقديم معلومات دقيقة لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، بحسب موقع "نيوزويك".

الأسطورة 1: الرضاعة الطبيعية وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات الطفل الغذائية

هناك خرافة شائعة مفادها أن الرضاعة الطبيعية وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات الطفل الغذائية، ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن حليب الأم يوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل"، وتضمن هذه الفترة الحاسمة حصول الرضع على التوازن الأمثل من البروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن اللازمة للنمو الصحي.

الأسطورة 2: الرضاعة الطبيعية مؤلمة دائمًا

خرافة أخرى وهي أن الرضاعة الطبيعية مؤلمة دائمًا، والحقيقة هي أن الرضاعة الطبيعية لا ينبغي أن تكون مؤلمة إذا تم تثبيت الطفل بشكل صحيح، يمكن لتقنيات التثبيت الصحيحة أن تمنع الانزعاج وتضمن تجربة رضاعة طبيعية إيجابية لكل من الأم والطفل.

الأسطورة 3: يجب على الأمهات المرضعات تجنب بعض الأطعمة

يعتقد الكثيرون أن على الأمهات المرضعات تجنب أطعمة معينة خوفًا من الآثار السلبية على الطفل، ولكن تعتبر معظم الأطعمة آمنة للأمهات المرضعات طالما لم يُظهر الطفل علامات الحساسية.

الأسطورة رقم 4: الرضاعة الطبيعية تسبب زيادة الوزن لدى الأمهات

غالبًا ما يُعتقد أن الرضاعة الطبيعية ستؤدي إلى زيادة وزن الأم، ولكن الحقيقة أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بعد الولادة، فعملية إنتاج الحليب تحرق السعرات الحرارية الزائدة، مما قد يساعد في إنقاص الوزن أثناء الحمل.

الأسطورة رقم 5: الأمهات لا ينتجن ما يكفي من الحليب

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الأمهات لا ينتجن ما يكفي من الحليب، مما يؤدي إلى إدخال الرضاعة بالزجاجة باستخدام حليب البقر أو الحليب الصناعي، لكن الحقيقة هي أن معظم الأمهات ينتجن ما يكفي من الحليب".

تعتبر معالجة هذه الأساطير بمعلومات دقيقة أمر ضروري لدعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ويساعد فهم الحقائق حول الرضاعة الطبيعية في الترويج لها كجانب حيوي من صحة الرضيع ورفاهية الأم.

