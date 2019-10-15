سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

دراسة تحذر من ارتفاع مبيعات الحليب الصناعى للرضع فى جميع أنحاء العالم بنسبة 40%

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:00 م
دراسة تحذر من ارتفاع مبيعات الحليب الصناعى للرضع فى جميع أنحاء العالم بنسبة 40% الرضاعة الصناعية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعتبر النظام الغذائي خلال الألف يوم الأولى بعد الحمل أساسًا للصحة البدنية والنمو العقلي للطفل، ومع ذلك، كشفت دراسة علمية حديثة أنه يتم إرضاع طفلين فقط من بين كل خمسة أطفال دون سن ستة أشهر بالرضاعة الطبيعية فقط، على النحو الموصى به.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthdayNews”، ارتفعت مبيعات الحليب الصناعى في جميع أنحاء العالم بنسبة 40%، وفي البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى مثل البرازيل والصين وتركيا بنحو ثلاثة أرباع.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي فقدان الفيتامينات والمعادن إلى ظهور خلل في أجهزة المناعة وضعف البصر وعيوب السمع، ونقص الحديد يمكن أن يسبب فقر الدم وانخفاض معدل الذكاء.

وقال "برايان كيلي" أستاذ التغذية فى بريطانيا لوكالة فرانس برس "إنه أمر خفي" لأنك لا تلاحظ التأثير إلا بعد فوات الأوان، حيث تلاحظ أن الطفل يركض أبطأ قليلاً من أي شخص آخر، ويكافح قليلاً في المدرسة."

وأشار الباحثون أنه كانت مشكلة غير موجودة فعليًا في البلدان الفقيرة قبل 30 عامًا ، ولكن ما لا يقل عن 10% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في ثلاثة أرباع الدول ذات الدخل المنخفض.

وقال "كيلي": "يجب التركيز على السمنة قبل فوات الأوان، وما لم تتعامل معها بطريقة وقائية، فسوف تكافح لإصلاحها لاحقًا، لافتاً إلى أن الطعام غير المرغوب فيه متوفر وسهل والذي يتم تسويقه مباشرة للأطفال جعل المشكلة أكثر سوءًا.

وأضاف كيلي "الأطفال يتناولون الكثير مما لا يحتاجون إليه من الملح والسكر والدهون.


الرضاعة الصناعية

الرضاعة

منتجات الألبان

الحليب الصناعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة