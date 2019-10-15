دراسة تحذر من ارتفاع مبيعات الحليب الصناعى للرضع فى جميع أنحاء العالم بنسبة 40%

كتب بيتر إبراهيم

يعتبر النظام الغذائي خلال الألف يوم الأولى بعد الحمل أساسًا للصحة البدنية والنمو العقلي للطفل، ومع ذلك، كشفت دراسة علمية حديثة أنه يتم إرضاع طفلين فقط من بين كل خمسة أطفال دون سن ستة أشهر بالرضاعة الطبيعية فقط، على النحو الموصى به.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthdayNews”، ارتفعت مبيعات الحليب الصناعى في جميع أنحاء العالم بنسبة 40%، وفي البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى مثل البرازيل والصين وتركيا بنحو ثلاثة أرباع.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي فقدان الفيتامينات والمعادن إلى ظهور خلل في أجهزة المناعة وضعف البصر وعيوب السمع، ونقص الحديد يمكن أن يسبب فقر الدم وانخفاض معدل الذكاء.

وقال "برايان كيلي" أستاذ التغذية فى بريطانيا لوكالة فرانس برس "إنه أمر خفي" لأنك لا تلاحظ التأثير إلا بعد فوات الأوان، حيث تلاحظ أن الطفل يركض أبطأ قليلاً من أي شخص آخر، ويكافح قليلاً في المدرسة."

وأشار الباحثون أنه كانت مشكلة غير موجودة فعليًا في البلدان الفقيرة قبل 30 عامًا ، ولكن ما لا يقل عن 10% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في ثلاثة أرباع الدول ذات الدخل المنخفض.

وقال "كيلي": "يجب التركيز على السمنة قبل فوات الأوان، وما لم تتعامل معها بطريقة وقائية، فسوف تكافح لإصلاحها لاحقًا، لافتاً إلى أن الطعام غير المرغوب فيه متوفر وسهل والذي يتم تسويقه مباشرة للأطفال جعل المشكلة أكثر سوءًا.

وأضاف كيلي "الأطفال يتناولون الكثير مما لا يحتاجون إليه من الملح والسكر والدهون.