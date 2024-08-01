اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف مخاطر اعقاب السجائر .. تفاصيل

الخميس، 01 أغسطس 2024 08:21 م
وزارة الصحة تكشف مخاطر اعقاب السجائر .. تفاصيل أعقاب سجائر - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة عن مخاطر أعقاب السجائر وتابعت :كل عام يتم إنتاج 6 تريليون سيجارة حول العالم .

وقالت وزارة الصحة والسكان: تحتوي الأعقاب على مواد بلاستيكية دقيقة تعرف بألياف أسيتات السليلوز تتحلل تلك الأعقاب وتطلق تلك المواد البلاستيكية والعديد من المواد الكيميائية لتؤثر على المنظومة البيئية

وتابعت: المواد الكيميائية في نفايات السجائر تتسرب إلى أجسام الكائنات الحية، وتتسبب في وفاة الطيور والأسماك والثدييات والنباتات والزواحف

واستكملت : تدخل هذه المواد المجهرية في سلسلتنا الغذائية وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على صحة الإنسان، قد تشمل تغييرات في الجينات وفي نمو الدماغ ومعدلات التنفس وغيرها.

 







الصحة

اعقاب السجائر

التدخين

الكائنات الحية



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