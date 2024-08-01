ننشر حركة تنقلات ضباط الشرطة ورؤساء مباحث الأقسام بمديرية أمن الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

اعتمد اللواء حسن علي عطية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، حركة تنقلات ضباط الشرطة الجديدة بأقسام المحافظة، والتي شهدت تغييرات وترقيات موسعة.

وتضمنت الحركة الجديدة اختيار ،المقدم فتحي عبد العاطي رئيسًا لمباحث قسم شرطة محرم بك، والمقدم فادي ابو الدهب رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة ، و المقدم شادي عليوة عمليات إدارة البحث الجنائي ،والمقدم شهاب مصطفي رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة اول ، والمقدم مصطفى الشيوى رئيس مباحث قسم شرطة اللبان ، و المقدم زياد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة باب شرق ،و المقدم صابر الدود رئيس مباحث شرطة مينا البصل، والمقدم حسين الافندي رئيس مباحث قسم منتزة ثاني، و المقدم احمد حبكة رئيس مباحث قسم المنشية، والمقدم حسام بك ابو الفتوح رئيس مباحث قسم رمل اول، والعقيد أحمد الصيرفي مفتش أقسام مينا البصل والدخيلة ،والمقدم عبد الجواد عكاشة رئيس تنفيذ الأحكام ثالث المنتزة ،العقيد كريم عصر قسم شرطة الدخيلة ،والرائد سعد هشام معاون اول مباحث سيدى جابر.

كما شملت الحركة اختيار ،اللواء حازم امين مساعد مدير أمن الإسكندرية، والعقيد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الرمل ثان ،و المقدم امير المهندس مفتش مباحث شرق، والمقدم خالد ثروت رئيس تنفيذ الأحكام اول العامرية ،والمقدم محمد مرعي مفتش مباحث فرقة اللبان، النقيب محمد الرمادي معاون مباحث قسم ثان المنتزه، والنقيب محمد عمارة معاون مباحث قسم ثان الرمل .

وتضمنت الحركة تجديد الثقة لكل من، المقدم ايهاب زهران رئيس مباحث قسم شرطة الجمرك ، والمقدم عبد العزيز عبد الحي رئيس مباحث قسم شرطة العطارين ،والمقدم أمير مصطفى رئيس مباحث كرموز ،والمقدم محمد مجدى رئيس مباحث العامرية ثان ،والمقدم محمد رجب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل ،والمقدم محمد تيرانة رئيس مباحث قسم سيدي جابر، والمقدم أحمد شمس رئيس مباحث منتزه ثالث ،والعقيد عادل العويلي مفتش اقسام الرمل وسيدي جابر، والمقدم محمد جامع قسم مكافحة المخدرات ، والرائد أحمد مرعى رئيس نقطة مستشفى الميري.